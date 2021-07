Die Regierung will ihre Covid-Linie adaptieren: Kurz & Co. sagen dem Nanny-Staat Ade und setzen wieder auf mehr Eigenverantwortung. Galt in den vergangenen 16 Monaten die öffentliche, manchmal wohl zu weit ausgelegte Obsorgepflicht als Maxime, so soll jetzt wieder volle Freiheit angesagt sein.

Die Begründung für diesen Paradigmenwechsel von der volksgesundheitlichen Bevormundung zur Rückkehr der lebenswichtigen Grund- und Freiheitsrechte klingt plausibel. Der Staat hat die Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Überwindung der Pandemie geschaffen. Da und dort mit gehörigen ...