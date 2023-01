Niederösterreich erlebte sein blaues Wunder

Desaster für die ÖVP, Pleite für die SPÖ, Triumph für die Freiheitlichen. Kommt jetzt in St. Pölten eine Koalition der Verlierer?

In Tirol ist die ÖVP-Strategie noch halbwegs aufgegangen: erst auf extrem schlechte Umfragen verweisen, dann das eigentlich schwache Ergebnis als Erfolg feiern. Motto: "Besser als erwartet." In Niederösterreich funktioniert diese Umdeutung einer krachenden Niederlage nicht mehr. Die Volkspartei stürzte schwer ab und verlor die absolute Mehrheit klar. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist es nicht gelungen, die Talfahrt zu stoppen. Im Gegenteil: Zuletzt wirkte die einst so robuste Politikerin verletzlich und geschwächt, so als ahnte sie bereits, dass ihr der Verlust der absoluten Landtags- und Regierungsmehrheit und damit das historisch schlechteste Ergebnis in der ÖVP-Geschichte drohte.

Der gesamte Wahlkampf der ÖVP war auf Johanna Mikl-Leitner zugeschnitten. Sie muss daher auch die Verantwortung für die Verluste übernehmen. Der Gegenwind aus der von Niederösterreichern dominierten Bundes-ÖVP kann zwar als Ausrede herangezogen werden. Dass in Wien am Ruder zu sitzen nicht automatisch die Abstrafung bei Landtagswahlen bedeuten muss, belegen die Grünen, die leicht zulegen konnten.

Dass die Landeshauptfrau jetzt zurücktritt, ist nicht zu erwarten. Erstens ist weit und breit kein Nachfolger in Sicht. Zweitens liegt sie immer noch um 15 Prozentpunkte vor der zweitplatzierten FPÖ. Eher zu erwarten ist, dass in Niederösterreich die ÖVP mit dem zweiten großen Verlierer, der SPÖ, eine Koalition eingeht und damit den Landeshauptfrau-Sessel absichert. Wenn zwei schwer Gezeichnete sich aneinanderlehnen wie angeschlagene Boxer, die sich gegenseitig vor dem Umfallen bewahren, freut sich der lachende Dritte. In dem Fall ist das die FPÖ. Sie ist der Sieger dieser Wahl. Ihr Stimmenanteil ist auf knapp 25 Prozent gestiegen. Die Freiheitlichen konnten vor allem Menschen hinter sich scharen, die gegen irgendetwas oder irgendjemanden protestieren wollten. Und davon gibt es heute mehr als genug.

Grüne und Neos konnten zwar leicht zulegen. Im Kampf der großen Parteien um die Vorherrschaft in St. Pölten blieb jedoch nicht viel Aufmerksamkeit für sie übrig.

Der Absturz der ÖVP und die nur bescheidenen Zugewinne der Grünen werden die Bundesregierung nicht sprengen, sondern weiter einbetonieren. Für keine der beiden Parteien würden vorgezogene Neuwahlen einen Vorteil bringen. Worauf wir uns auch einstellen können? Das Gerangel um die Führungsposition in der Bundes-SPÖ geht weiter.