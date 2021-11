Strengere Schulregeln in drei Bundesländern

Die Schulen bleiben offen. Aber in Tirol, Ober- und Niederösterreich werden die Regeln verschärft.

Die Schulen müssen offen bleiben. Darin scheinen sich die meisten einig zu sein. "Wir schützen die Schulen weiter", sagte Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag zum wiederholten Male. Auch die Opposition, das Lehrpersonal, Psychologen sowie Kinder und Jugendliche und deren Eltern wollen unter allen Umständen den Präsenzunterricht behalten. Selbst wenn Verschärfungen kommen, zurück in den Fernunterricht will niemand mehr.

Garantieren soll das der Stufenplan für die Schulen, über den die Corona-Kommission jeden Donnerstag berät. Der Plan orientiert sich an ...