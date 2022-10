Tanner denkt über Kauf von Trainingsflugzeugen nach

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) denkt über den Kauf neuer Trainingsflugzeuge nach. Das Bundesheer musste vor zwei Jahren sein Zwei-Flotten-System aufgeben, weil es keine Nachfolge für die Trainingsjets Saab 105 bekommen hat. Die leichten, zweistrahligen Düsenflugzeuge wurden für Ausbildung und Training der Eurofighter-Piloten verwendet. Seit sie aus Altersgründen ausgeschieden wurden, kauft das Bundesheer Ausbildungsleistungen für die Piloten im Ausland zu.

Verteidigungsministerin Tanner kündigt in den "Salzburger Nachrichten" (Donnerstag-Ausgabe) eine mögliche Abkehr vom Ein-Flotten-System an. "Im Rahmen der neuen budgetären Möglichkeiten wird geprüft, ob die Ausbildung der Eurofighter-Piloten, so wie sie jetzt ist, ausreichend ist (sie findet teilweise im Ausland statt, Anm.). Oder ob es klüger ist, Trainingsmaschinen anzuschaffen", so Tanner.