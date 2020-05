Tiroler Wirtschaftskammer: Es gab keinen Druck in der Causa Ischgl

Tirols Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser hat am Dienstagabend im ORF-"Report" eine Einflussnahme der Seilbahnwirtschaft auf die Politik in der Causa Ischgl in Abrede gestellt. "Es gab keinen Druck von der Seilbahnwirtschaft", betonte Walser. Die vorzeitige Beendigung der Wintersaison habe aber durchaus Diskussionen bei den Unternehmern ausgelöst.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR "Es gab keinen Druck von der Seilbahnwitschaft", so Walser