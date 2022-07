Tirols FPÖ-Chef Abwerzger mit 97,9 Prozent wiedergewählt

Etwas weniger als drei Monate vor der vorgezogenen Tiroler Landtagswahl am 25. September ist FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger am Sonntag am Landesparteitag in Schwaz mit 97,9 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt worden. Der 46-jährige Jurist führt die Landespartei seit dem Jahr 2013, es handelt sich um seine dritte Wiederwahl.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Bundesparteichef Kickl schaute beim Tiroler Parteitag vorbei