Uni-, Kunst- und Forschungszentrum in Wiener Postsparkasse

Die Postsparkasse (PSK) am Georg-Coch-Platz in Wien Innere-Stadt wird 2021 zu einem neuen Zentrum für Universitäten, Forschung und Kunst. Mit der Akademie der Wissenschaften (ÖAW), der Uni Linz, der Uni für angewandte Kunst Wien und dem MAK - Museum für angewandte Kunst ziehen vier Institutionen in das von Otto Wagner geplante Gebäude an der Ringstraße ein, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

SN/APA (Archiv)/HARALD SCHNEIDER BIG übernimmt Gebäude von Signa Prime Collection