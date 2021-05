Van der Bellen kritisiert Machtfülle der Regierungen in EU

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht die EU "nicht grundsätzlich gefährdet", sieht aber in der Machtfülle der Regierungen "eine Fehlkonstruktion". Bei einer Diskussion mit Jugendlichen zum Europatag sagte Van der Bellen am Mittwoch, der Brexit habe "die Resilienz der anderen 27 gestärkt". Auch rechten Parteien in Europa habe der Brexit gezeigt: "Es ist populär, über Brüssel zu schimpfen, aber der Austritt ist tabu."

SN/APA/HBF/DANIEL TRIPPOLT Van der Bellen anlässlich des Europatages 2020