Vater österreichischer Hamas-Geisel in großer Sorge

Nach wie vor befindet sich ein österreichischer Staatsbürger als Geisel in den Händen der Hamas im Gazastreifen. Die intensiven Bemühungen um die Freilassung des Familienvaters auf allen erdenklichen Ebenen hätten "oberste Priorität", zitierte das ORF-Radio Ö1 am Freitag in der Früh im "Morgenjournal" das Außenministerium in Wien. Der ORF sprach auch mit dem Vater der Geisel, der sich dieser Tage in Wien aufhielt: "Ich mache mir wirklich große Sorgen", sagte Gilad Korngold.

BILD: SN/APA/BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TATI Korngold bei einem Treffen mit Nehammer im Oktober in Tel Aviv