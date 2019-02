Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) bekräftigt, im Falle einer deutschen Pkw-Maut auch in anderen Bereichen Ausländer stärker zur Kasse bitten zu wollen.

In Salzburg geht der Gemeinderatswahlkampf in die entscheidende Phase. Die Bundespolitik mischt ordentlich mit. Auch Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ). Am Mittwochabend war der freiheitliche Regierungskoordinator bei einer Parteiveranstaltung in Hallein zu Gast, am Donnerstag unterstützte er den Spitzenkandidaten in der Stadt Salzburg im Messezentrum beim Wahlkämpfen.