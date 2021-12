Viele Mängel bei Corona-Datenmanagement

Der Rechnungshof (RH) sieht in einem am Freitag veröffentlichten Bericht zum Umgang mit Gesundheitsdaten in der Bewältigung der Covid-19-Pandemie zahlreiche Möglichkeiten für Verbesserungen. Analysiert wurde mit 2020 das erste Jahr der Pandemie. Auf Kritik stießen die Befüllung des epidemiologischen Meldesystems, Probleme bei Absonderungsmaßnahmen, uneinheitliche Daten zwischen Bund und Ländern und die unterschiedliche Zählung freier Betten.

SN/APA/dpa/Marijan Murat Die Datenlage war lange mangelhaft