Viktor Orbán: Vom Star zum Outlaw

Der Ungar ist der umstrittenste Regierungschef in der Europäischen Union - und neuerdings auch der einsamste.

Um diesen Besuch ist Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nicht zu beneiden. Wenn er am Donnerstag den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Wien empfängt, wird man auch in Brüssel genau hinsehen. Es ist Orbáns erster Auftritt im EU-Ausland nach seinen jüngsten Anwürfen gegen Brüssel, die westlichen Sanktionen und eine "gemischtrassige Welt". Was wird der Kanzler dazu sagen? Und wird Orbán sogar noch nachlegen?

Zuzutrauen wäre es dem Ungarn. Er hat sich in mehr als zwei Jahrzehnten von einem charismatischen ...