Von 8 auf 68 Mandatarinnen - Frauenanteil im Nationalrat ist so hoch wie noch nie

Am 16. Februar 1919 durften Frauen zum ersten Mal in Österreich wählen und acht weibliche Abgeordnete zogen in die Konstituierende Nationalversammlung ein. 100 Jahre später beträgt der Frauenanteil im Nationalrat aktuell 37,2 Prozent und ist damit so hoch wie noch nie.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Nationalratssitzung im Parlament in Wien.