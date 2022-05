Warum für Österreich die NATO keine Option ist

Schweden und Finnland drängen in die NATO. Österreich nicht, denn die Bevölkerung pocht auf die Neutralität. Die letzte Debatte über einen NATO-Beitritt ist 25 Jahre her.

Während die bislang neutralen Finnen und Schweden seit dem russischen Überfall auf die Ukraine in die NATO drängen, findet eine derartige Debatte in Österreich nicht statt. Oder besser gesagt: nicht mehr. Es gab eine Zeit, da wurde auch hierzulande intensiv über einen NATO-Beitritt diskutiert. Das ist aber 25 Jahre her.

In den 1990ern wollte die NATO Österreich entgegenkommen

Man schrieb das Jahr 1997 und die NATO schickte sich zu ihrer ersten Osterweiterung an. ...