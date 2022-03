Warum ist die KPÖ in der Steiermark so stark?

In Rest-Österreich ist die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) nur noch eine Marginalie. In der Steiermark hingegen, wo sie nun wegen ihrer unklaren Haltung zu osteuropäischen Despoten heftige Kritik über sich ergehen lassen muss, ist die KPÖ nach wie vor eine politische Größe und hat im vergangenen Herbst sogar den Bürgermeistersessel in Graz erobert. Was ist es, das die KPÖ in der Steiermark so stark macht?Da sind zum einen historische Gründe. Die Arbeiterstädte im steirischen Bergbau- und Stahlproduktionsgebiet waren stets ein ...