Weber sieht Plagiate in Raab-Diplomarbeit

"Zahlreiche Plagiate und Quatsch", hat "Plagiatsjäger" Stefan Weber nach eigenen Angaben in der Diplomarbeit von Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) gefunden, wie er am Freitag in seinem Blog schrieb. Sie habe die wissenschaftlichen Grundregeln ihres Fachs nicht beherrscht. Ob sie "getäuscht" habe oder nicht, erscheine ihm nicht mehr wichtig, so Weber. Im Büro der Ministerin sprach man von an den Haaren herbeigezogenen Behauptungen, die man nicht kommentiere.

Frauenministerin Raab (ÖVP) reichte ihre Diplomarbeit 2009 ein.