Weggefährten würdigten Wiens Altbürgermeister Häupl zum 70er

Seit dem Vorjahr ist die Anrede "Herr Bürgermeister" nicht mehr passend - was keinesfalls bedeutet, dass Michael Häupl nicht mehr so tituliert wird. So geschehen etwa beim großen Empfang anlässlich des 70. Geburtstags des langjährigen Wiener Stadtoberhaupts. Zu diesem hatten sich Freunde und Weggefährten am Donnerstagabend im Garten des Bruno-Kreisky-Forums versammelt.

SN/APA/HANS PUNZ Viele Genossinnen und Genossen waren zugegen