Wie ein ÖVP-Bürgermeister über Umwege zum Traumjob kam

Klubchef August Wöginger will auf die Bestellung zum Finanzvorstand keinen Einfluss ausgeübt haben.

Die fragwürdige Vergabe der Leitung des Finanzamts Braunau-Ried-Schärding an Michael Leitner, ÖVP-Bürgermeister von Schwarzenberg am Böhmerwald, wirft weitere Fragen auf. Denn seine fachliche Qualifikation war nicht erst bei der Bewerbung für das Innviertler Finanzamt infrage gestanden. Zuvor hatte sich der Mühlviertler bereits für das Finanzamt Freistadt-Rohrbach-Urfahr beworben und war dort beim Hearing gescheitert. Die Personalleiterin für die Finanzämter in Oberösterreich, die damals in der Bestellungskommission saß, hatte den ÖVP-Regionalpolitiker fachlich zerpflückt. Beim Hearing für den Vorstandsposten im Innviertel wurde die ...