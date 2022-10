Wieder ein Budget im Krisenmodus

Finanzminister Magnus Brunner hat erstmals einen Bundeshaushalt erstellt. Um diese Aufgabe war er nicht zu beneiden. Selten noch waren die Umstände derart schwierig.

Verantwortlich für die österreichischen Staatsfinanzen möchte man derzeit nicht sein. Und in den kommenden Jahren, in denen es fast nur schlimmer oder jedenfalls nicht bedeutend besser werden kann, schon gar nicht. Selten noch waren die Umstände, unter denen ein Budget erstellt werden mussten, so schwierig, die Unwägbarkeiten so zahlreich und die Aussichten so trübe wie derzeit.

Als fix angenommen werden darf jedenfalls das: Das erste Budget, das Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch vorstellen wird, ist alles andere ...