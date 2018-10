Wiener Genossen bringen SPÖ-Statutenreform zu Fall

In der SPÖ geht es turbulent weiter: Bei der Präsidiumsklausur am Wiener Kahlenberg wurde nach einem Bericht des "Standard" auf Drängen der Wiener SPÖ still und heimlich die unter Ex-Parteichef Christian Kern erarbeitete Organisationsreform abgesagt. Nach APA-Informationen wurde in der Präsidiumssitzung beschlossen, die Organisationsreform auf den nächsten Parteitag in zwei Jahren zu verschieben.

SN/APA/HANS PUNZ Wiener Bürgermeister Michael Ludwig