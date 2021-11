Wird Cannabiskonsum bald straffrei?

In Deutschland soll die Droge legalisiert werden, in Österreich sieht die Regierung keinen Handlungsbedarf. Allerdings könnte der Verfassungsgerichtshof die Drogenpolitik kippen: Ein ertappter Jointraucher sieht sich zu Unrecht kriminalisiert.

Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat in ihrem Koalitionsvertrag eine überaus heikle Vereinbarung getroffen: Es soll in Deutschland künftig eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" geben. Mit dieser geplanten Legalisierung der Droge würde nicht nur dem Schwarzmarkt das Geschäft entzogen, sondern Brancheninsider erwarten aus dem Cannabisverkauf Steuereinnahmen von 1,8 Mrd. Euro jährlich und eine Kostenersparnis bei der Strafverfolgung durch Polizei und Justiz von drei Milliarden.

Kritiker wie die Polizeigewerkschaft hingegen ...