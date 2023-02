Plus

Plus

Plus

Was Wohnraum in Salzburg kostet, ist untragbar. Das müsste nicht so sein. Sechs Lösungsvorschläge - die aber eine radikale Umkehr bedeuten. Und Wohnraum für Zehntausende Familien schaffen könnten. Niedergeschrieben hat sie Gerhard Doblhamer, der jahrzehntelang die Salzburger Stadtplanung leitete.