Zustimmung der Opposition zu Politik-Nulllohnrunde nicht fix

Die von der Regierung geplante Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker im Bund ist noch nicht in trockenen Tüchern. SPÖ und FPÖ legten sich am Mittwoch nicht auf Zustimmung oder Ablehnung fest und kündigten an, die Vorlage der Regierung zuvor prüfen zu wollen. Für den Beschluss braucht es die Unterstützung zumindest einer der Parteien, da es sich um eine Verfassungsmaterie handelt. Die FPÖ will die Nulllohnrunde auf die Länderebene ausdehnen und selbst einen Antrag einbringen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Die Regierung will eine Nulllohnrunde für die Spitzenpolitik im Bund