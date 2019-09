Wissenschafterforum unterstützt die Grünen bei der Wahl

Eine Reihe von Ökologie- und Nachhaltigkeitsexperten aus der Wissenschaft hat sich im Vorfeld der Nationalratswahl zu einem Kompetenzforum namens #forumFUTURE zusammengetan und unterstützt offen die Grünen. In diesem Politikfeld hätten diese die höchste Eigenkompetenz und Glaubwürdigkeit, hieß es am Montag in der Pressekonferenz. Es müsse Schluss sein mit "Schein- und Showpolitik", wurde betont.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Grünen-Chef Kogler freut sich über Unterstützung