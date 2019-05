100.000 Biker röhrten zu Ehren Kriegstoten durch Washington

Mit einer riesigen Motorrad-Parade haben mehr als 100.000 Biker am Sonntag in Washington der Kriegstoten der USA gedacht. Mit großem Getöse fuhren die Fahrer in Lederkluft auf ihren mit US-Flaggen geschmückten Maschinen vom Pentagon über die National Mall zur Gedenkstätte für die Vietnam-Veteranen. Viele der Teilnehmer waren einst selbst im Vietnam-Krieg.

SN/APA (AFP)/ERIC BARADAT Riesige Motorrad-Parade durch Washington