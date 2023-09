16 Tote bei russischem Angriff auf ukrainischen Markt

Bei dem russischen Angriff auf einen Markt in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka am Mittwoch hat es laut Behörden ein Todesopfer weniger gegeben als zuerst berichtet. "Nach offiziellen Angaben gibt es derzeit 16 Tote und 33 Verwundete", sagte eine Polizeisprecherin ukrainischen Medien. Am Vortag war noch von 17 Toten die Rede gewesen.

Am Mittwoch war ein Geschoss auf einer belebten Marktstraße von Kostjantyniwka eingeschlagen. Videos im Internet zeigen den Einschlag und einen riesigen Feuerball. Trümmer flogen durch die Luft, Brände brachen aus. Zu sehen waren Tote auf den Straßen und Menschen, die um ihr Leben rannten. Es war einer der verheerendsten Angriffe seit Wochen. Ukrainische Regierungsvertreter sowie Repräsentanten der UNO und der EU sprachen den Angehörigen der Opfer ihre Anteilnahme aus und verurteilten den russischen Angriff auf Schärfste. Welche Art von Geschoss am Mittwoch am Markt von Kostjantyniwka einschlug, ist noch nicht eindeutig geklärt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner ersten Reaktion zunächst von einem Artillerietreffer. Diese Version schließt die Polizei nach eigenen Angaben inzwischen aus. Einige lokale Medien gingen von einer S-300-Rakete aus. Kostjantyniwka liegt nur knapp 20 Kilometer südwestlich der von russischen Truppen besetzten Stadt Bachmut und wurde schon wiederholt zum Ziel russischer Angriffe.