Abgeschossene Flugobjekte: Was ist da los am Himmel über Nordamerika?

Die ganze Welt rätselt, was sich da am Himmel über den USA und Kanada abspielt. Theorien gibt es dazu einige.

Im Moment würde man gern Mäuschen sein und mithören können, was im Büro von US-Präsident Joe Biden diskutiert wird. Aber es sickern auch so immer mehr Informationen durch, um sich zusammen mit Experten ein grobes Bild zu machen, welche Flugobjekte über Nordamerika derzeit die Welt in Atem halten. Gesichert ist derzeit nur, dass offiziell noch nichts gesichert ist. Dennoch geht niemand ernsthaft davon aus, dass es außerirdische Flugobjekte sein könnten.

Mehrere nicht identifizierte Flugkörper zerstört

Seit dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons vor gut einer Woche hat das US-Militär bis zum Sonntag drei weitere, nicht identifizierte Flugobjekte zerstört. Zuletzt holte am Sonntag ein Kampfjet vom Typ F-16 einen Flugkörper über dem Huronsee im US-Bundesstaat Michigan vom Himmel. Der Terrorismusforscher und Geheimdienstexperte Nicolas Stockhammer, Leiter des Research Clusters "Counter-Terrorism, Countering Violent Extremism and Intelligence" an der Donau-Universität Krems, sieht es inzwischen als gesichert an, dass der vor der Küste South Carolinas abgeschossene Ballon Spionagezwecken diente. "Wenn China nun seinerseits die USA beschuldigt, im vergangenen Jahr mehr als zehn Mal illegal Ballons in großer Höhe über ihr Territorium geschickt zu haben, ist das einerseits ein Schuldeingeständnis. Und andererseits ist es auch ein Zeichen nach dem Motto: ,Ihr könnt uns nichts anhaben.'"

Was weiß man über diese Spionageballons?

Was weiß man über diese Spionageballons? Nach Angaben Stockhammers sind sie zwei bis vier Mal so groß wie ein Autobus und werden meist mit künstlicher Intelligenz gesteuert. Das heißt, dass sie sich auch selbst je nach Winden und Temperatur justieren, also zum Beispiel den Ballon mehr oder weniger aufblasen. In der Regel fliegen sie über 30 Kilometer hoch und können so von konventionellen Radargeräten auch nicht erfasst werden. Der Ballon, der über South Carolina abgeschossen wurde, flog aber in einer Höhe von rund 18 Kilometern. Stockhammer: "Meine Vermutung ist, dass er weiter heruntergelassen wurde, um genauere Daten über eine US-Basis für nukleare Langstreckenraketen zu bekommen." Die dabei gewonnenen Daten würden in der Regel in Echtzeit weitergeleitet, in diesem Fall natürlich nach Peking. "Es ist faktisch gesichert, dass es Spionageballons sind, die auch von den USA gelegentlich eingesetzt werden." Für Stockhammer ist es auch kein "Missgeschick", dass der Ballon tiefer gesunken sei. "Ich glaube nicht an Missgeschicke, da steckt wohl auch strategisches Kalkül der chinesischen Regierung dahinter. Man verhandelt vorn mit den USA und sichert sich nach hinten ab und sammelt Daten. Aber die USA würden das auch machen, vermutlich mehr mit Satelliten."

Die Flugobjekte gehören nicht in die gleiche Kategorie

Die in den vergangenen drei Tagen abgeschossenen Flugobjekte über den USA und Kanada darf man nach Aussagen Stockhammers nicht in die gleiche Schublade stecken, zumal sie noch tiefer in Regionen unterwegs waren, die auch der Luftverkehr nutzt. Es seien sehr viele Wetter- und andere wissenschaftliche Flugobjekte unterwegs. Zudem hat das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad seine Radarsysteme "geschärft", womit auch mehr Flugobjekte als bisher entdeckt werden. Norad-Leiter Glen VanHerck hatte Spekulationen befeuert, weil er gesagt hatte, "er schließe an diesem Punkt überhaupt nichts aus". Also auch nicht außerirdische Flugobjekte? Umgehend wies man aus dem Pentagon alle Spekulationen zurück, dass es sich dabei um "Aliens" handeln könnte.

Die "Washington Post" beruft sich im Zusammenhang mit den Flugobjekten auch auch auf Aussagen von US-Offiziellen, wonach China oder Russland derzeit die Fähigkeiten der US-Geheimdienste testen könnten, wie schnell man Eindringlinge erkennt und darauf reagiert. Stellt sich heraus, dass auch die am Wochenende abgeschossenen Flugobjekte chinesischen Ursprungs sind, wäre das eine große Provokation. VanHerck betonte jedenfalls, dass man in neue Radar- und andere intelligente System investieren werde, um solche Eindringlinge früher zu erkennen und vom Himmel zu holen.