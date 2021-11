Abschied vom Verbrenner rückt näher

In Glasgow bildete sich eine Allianz. Auch ein Datum wird genannt. Österreich ist dabei, viele andere aber nicht.

Kein Tag ohne Ankündigungen. So will es die Regie der britischen Regierung bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow. Nun waren die Autos an die Reihe, besser: ihr Verbrennungsmotor. Fast ein Viertel aller Emissionen gehen laut Internationaler Energieagentur auf sein Konto.

Damit soll in absehbarer Schluss sein. Das haben bereits eine Reihe von Autoherstellern zugesagt, auch viele Städte und Länder. Nun gibt es auch in Glasgow einen Pakt, wenn er auch unverbindlich ist, wie alle bisherigen Ankündigungen während dieses Treffens.

...