Ägypten will Verletzte aus Gazastreifen aufnehmen

Angesichts der israelischen Bombardierungen des Gazastreifen will Ägypten ab Mittwoch Verletzte aus dem Palästinensergebiet aufnehmen. "Medizinische Teams werden morgen am Grenzübergang vor Ort sein", sagte ein Vertreter der Gesundheitsbehörden in der ägyptischen Stadt El Arisch am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Grenzbehörde des von der radikalislamischen Hamas regierten Gazastreifens erklärte, Ägypten habe sich zur Aufnahme von 81 Schwerverletzten bereit erklärt.

BILD: SN/APA/AFP/YURI CORTEZ Der Gazastreifen wird seit Tagen bombardiert