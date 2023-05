AKW Saporischschja vorübergehend ohne externen Strom

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist vorübergehend erneut komplett von der externen Stromversorgung abgeschnitten worden. Nach einem kurzen Ausfall nach einem Brand in einer Elektrizitätsanlage in der Stadt Saporischschja wurde die externe Stromversorgung am Montag nach Angaben des staatlichen ukrainischen Netzbetreibers Ukrenergo wiederhergestellt. "Die nukleare Sicherheitslage im Kraftwerk ist extrem gefährdet", warnte IAEA-Chef Grossi zuvor.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREY BORODULIN Das Atomkraftwerk Saporischschja hat wieder externen Strom