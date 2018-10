Alexander Stubb will neuer EU-Kommissionspräsident werden

Der frühere finnische Premier Alexander Stubb will Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Dies kündigte Stubb am Dienstag in einem Schreiben an Mitglieder der Europäischen Volkspartei an, wie Parteikreise bestätigten. Mit der Bewerbung um die EVP-Spitzenkandidatur macht Stubb dem CSU-Europapolitiker und EVP-Fraktionschef Manfred Weber Konkurrenz.

SN/APA (AFP, Archiv)/THIERRY CHARLI Alexander Stubb will EVP-Spitzenkandidat werden