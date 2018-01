"Alle gelten nur mehr als Muslime"

Sie sind Türken, Syrer, Afghanen, Iraker oder Somalier. Aber seit dem Terror werden alle Einwanderer nur nach ihrer Religion beurteilt. Was führt aus dem Teufelskreis von "wir Österreicher" und "ihr Muslime" heraus?

Der islamische Theologe Mouhanad Khorchide zeigt im SN-Gespräch auf, was seit 2015 gut und was schlecht gelaufen ist.

Wo stehen wir, nachdem 2015 sehr viele Flüchtlinge ins Land gekommen sind? Khorchide: Zum einen ist der Islam bunter geworden, sowohl in Deutschland wie in Österreich. Vorher hatte der türkische Hintergrund überwogen. Nun ist der arabisch geprägte Islam mit den Flüchtlingen aus Syrien mitgekommen. Das andere ist, dass viele Syrer nicht als Gastarbeiter mit einem niedrigen Bildungsniveau gekommen sind, sondern dass ein Teil von ihnen aus der Mittelschicht stammt. Das merkt man an schnellen Erfolgen im Spracherwerb, bei Bildungsabschlüssen, auf dem Arbeitsmarkt.