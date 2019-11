Die Anhörungen zum angestrebten Impeachment von Donald Trump bestätigen das Amerika-Bild, das wir dank Hollywood und Netflix kennen.

Es ist großes patriotisches Theater, das seit zwei Wochen im prunkvollsten Saal des amerikanischen Unterhauses über die Bühne geht. Die Live-Übertragungen der Zeugenaussagen in den Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump, den 45. Präsidenten, sind Reality-TV vom Feinsten. So, und nur so ...