Offener Protest ist in China selten und gefährlich - der Test für Xi Jinping

Ungewöhnlich direkt und öffentlich protestieren derzeit viele Chinesinnen und Chinesen. Wie viel generelle Systemkritik sich zum Lockdownfrust mischt, ist unklar. Für Präsident Xi Jinping ist es jedenfalls seine bisher größte Krise.

Wer hätte gedacht, dass Peng Lifa so viele Nachahmer finden würde. Der Physiker hatte wenige Tage vor dem Chinesischen Parteitag im Oktober mitten in Peking eine spektakuläre Protestaktion auf einer Brücke durchgeführt. Und nun stellen sich nicht nur in Peking, auch in Schanghai, Guangzhou, Chengdu und Wuhan Menschen auf die Straße, um öffentlich zu protestieren. Gegen die strengen Lockdowns, gegen die Null-Covid-Strategie - aber auch gegen das kommunistische Regime in China.

"Nieder mit der Partei, nieder mit Xi ...