"Aquarius" könnte unter türkischer Flagge fahren

Das Migranten-Rettungsschiff "Aquarius" sucht nach der Entziehung der Flagge durch Panama weiter nach einem neuen Flaggenstaat. Das Schiff könnte bald unter türkischer Flagge wieder in See stechen. Der Präsident des türkischen Roten Halbmonds, Kerem Kinik, erklärte am Dienstag, er habe den Betreibern der "Aquarius" angeboten, ihren Einsatz unter der Flagge der Türkei weiterzuführen.

SN/APA (AFP)/MATTHEW MIRABELLI Aquarius bald türkisch?