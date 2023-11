Argentinien wählt neuen Staatschef

Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Argentinier einen neuen Präsidenten. Bei der Stichwahl am Sonntag tritt Wirtschaftsminister Sergio Massa von den regierenden Peronisten gegen den libertären Populisten Javier Milei an. In den jüngsten Umfragen lagen beide fast gleich auf.

BILD: SN/APA/AFP/JUAN MABROMATA/LUIS ROBA Umfragen prognostizieren ein Kopf-an-Kopf-Rennen