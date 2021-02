Armenischer Premier wirft Militär "Putschversuch" vor

In der Südkaukasus-Republik Armenien spitzt sich die innenpolitische Krise dramatisch zu. Das Militär stellte sich am Donnerstag auf die Seite der Opposition und forderte den Rücktritt von Regierungschef Nikol Paschinian. Der 45-Jährige sprach vom "Versuch eines Militärputsches". Das werde aber nicht klappen, sagte er vor seinen Anhängern in der Hauptstadt Jerewan. "Alles wird friedlich enden."

SN/APA/AFP/KAREN MINASYAN Nikol Paschinjan umgeben von Anhängern in Eriwan