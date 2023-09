Aserbaidschan beginnt wieder Krieg um Bergkarabach

Karabach-Armenier berichten von heftigen Bombardements, Beobachter sprechen von einem drohenden Genozid.

In Stepanakert, der Hauptstadt Bergkarabachs, schlugen am Dienstag Raketen ein, ein Video der Agentur Tass zeigte Artillerieeinschläge in den Hügeln um die Stadt. Frauen und Kinder suchten in Kellern Zuflucht. Nach Angaben des Nachrichtenportals kavkaz-uzel.eu wurde zwischen der aserbaidschanisch kontrollierten ...