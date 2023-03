Atomkraft und Verbrenner überschatten den EU-Gipfel

Das deutsch-französische Gespann sollte Europa führen. Aber Kanzler Olaf Scholz und Präsident Emmanuel Macron ziehen in gegensätzliche Richtungen.

António Guterres war ein ganz spezieller Gast am Donnerstag auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Der UNO-Generalsekretär hatte eine wichtige Botschaft für die 27 Staatsspitzen der Europäschen Union. In vielen Ländern der Welt herrsche ein perfekter Sturm, bedingt durch Hunger, Armut, mangelnde Bildung und Gesundheitsversorgung, warnte er. Der Krieg Wladimir Putins gegen die Ukraine macht es noch schlimmer. Darüber wollte Guterres reden, über Getreide aus der Ukraine und Russland, über den Klimawandel.

Die mächtigsten Frauen und Männer Europas hörten ...