Aufregung um Finnlands feiernde Regierungschefin Sanna Marin

Sanna Marin ist die "coolste Ministerpräsidentin der Welt". So ausgelassen, wie die finnische Regierungschefin in einem privaten Video feiert, löst sie dann aber doch Debatten aus.

In Lederjacke beim Musikfestival, im Trikot beim Eishockey: Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin ist für viele das erfrischende Gegenstück zu dem, wie sich die meisten europäischen Toppolitiker in der Öffentlichkeit präsentieren. Doch ihr Coolnessfaktor beschränkt sich nicht nur auf ihren Stil. Sanna Marin weiß, wie sie sich beim sozialen Medium Instagram wirkungsvoll in Szene setzt. "Sie will sich nicht nur als Politikerin zeigen, sondern als ganz normaler Mensch", sagt die finnische Politikwissenschafterin Iro Särkkä.

Umso ärgerlicher ist für Sanna Marin, dass am Donnerstag ein privates Partyvideo, das nach ihren Angaben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, große Aufregung verursacht hat. In dem Video, das nach Medienberichten zunächst als Story bei Instagram veröffentlicht worden war und daraufhin in sozialen Medien kursierte, tanzt und singt die 36-Jährige ausgelassen mit Freunden. Viele jüngere Finnen sind stolz auf ihre feiernde Ministerpräsidentin, aber für dieses Video gab es nicht nur Zustimmung, es hagelte auch Kritik: Das sei nicht das Niveau einer Ministerpräsidentin. "Ich bin traurig, dass dieses Video veröffentlicht worden ist", sagte Marin. "Ich habe nichts zu verbergen und ich habe nichts Illegales getan." Bei der Feier in privaten Räumlichkeiten vor einigen Wochen habe sie Alkohol getrunken, aber keine Drogen konsumiert. Mit ihren Freunden sei sie anschließend noch in zwei Bars weitergezogen. Sie verbringe ihre Freizeit wie andere Menschen in ihrem Alter. "Ich hoffe, dass das akzeptiert wird", sagte die Ministerpräsidenten dem Sender Yle. "Wir leben in einer Demokratie."

Die Sozialdemokratin postet in ihrem Account bewusst nicht nur offizielle Aufnahmen im seriösen Outfit mit anderen Regierungschefs und -chefinnen. "Ich glaube aber nicht, dass sie versucht, ihren Stil dafür zu verändern", sagt der Kommunikationswissenschafter Pekka Isotalus von der Uni Tampere. "Sie benimmt sich so, wie es für eine Frau in ihrem Alter natürlich ist."

Mit lässigen Selfies spricht die 36-Jährige ihre Zielgruppe an - ohne dabei zu viel über sich, ihren Mann, den Ex-Fußballspieler Markus Räikkönen, und ihre 2018 geborene Tochter preiszugeben. Während sie bei Älteren bisweilen aneckt und als unseriös gilt, können sich gerade gleichaltrige Finninnen und Finnen mit der Regierungschefin identifizieren.

Für manche verkörpert sie eine neue Generation von Politikerinnen. "Die coolste Ministerpräsidentin der Welt", kommentiert eine Userin das Foto von Sanna Marin auf dem Festival Ruisrock im finnischen Turku in kurzen Jeans und Lederjacke. "Legende", schreiben andere Nutzer. "Ältere Generationen könnten sich dagegen von ihr ausgeschlossen fühlen", gibt Politiologin Särkkä zu bedenken. Und Kommunikationswissenschafter Isolatus sagt: "Manche haben kritisiert, dass sie nicht so eine ideologische, sondern eher eine pragmatische Politikerin ist, aber in diesen Zeiten braucht Finnland wahrscheinlich genau so eine Ministerpräsidentin."