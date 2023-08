Ausnahmezustand in Ecuador nach Kandidatenmord

Nach tödlichen Schüssen auf den Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio in Ecuador hat Präsident Guillermo Lasso einen 60-tägigen Ausnahmezustand für das Land verhängt. Der Journalist, der gegen die Korruption im Land gekämpft hatte, war am Mittwochabend nach einer Wahlkampfveranstaltung in Quito erschossen worden. Die Wahlbehörde erklärte indes, dass der Wahltermin am 20. August beibehalten werde.

BILD: SN/APA/AFP/GALO PAGUAY Ausnahmezustand in Ecuador nach Mord an Präsidentschaftskandidaten