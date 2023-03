Australien kauft Atom-U-Boote

Das Land will im Indopazifik Stärke gegenüber China zeigen.

Australien rüstet auf. Unterstützung findet es bei den Verbündeten Großbritannien und den USA. So will die australische Regierung mindestens drei in den USA hergestellte Atom-U-Boote der Virginia-Klasse in einem ersten Schritt kaufen. Gleichzeitig werden Australien und Großbritannien an einem neuen U-Boot arbeiten. Die "Spitzentechnologie" dafür soll aus den USA kommen. Insgesamt werden die Kosten über die nächsten 30 Jahre auf bis zu 368 Milliarden australische Dollar, umgerechnet rund 228 Milliarden Euro, geschätzt.

Das alles gab Australiens Premier Anthony ...