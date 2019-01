Avramopoulos: "Europa wird Italien weiterhin unterstützen"

Nach einem Treffen mit Italiens Innenminister Matteo Salvini in Rom hat EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos am Montag erklärt, er teile die Prioritäten des Lega-Chefs - den Schutz der EU-Außengrenzen, die Kooperation mit Drittländern gegen illegale Einwanderung sowie das Engagement bei der Rückführung von Migranten. "Europa wird Italien weiterhin unterstützen", so der Grieche per Twitter.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Der EU-Innenkommissar sprach von einem "konstruktivem" Treffen