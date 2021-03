Biden will impfen, impfen, impfen

In einer emotionalen Rede macht US-Präsident Biden der Bevölkerung vorsichtig Hoffnungen in der Pandemie. Wenn alles gut geht, sollen die Amerikaner am Unabhängigkeitstag wieder feiern können.

SN/AP In seiner emotionalen Fernsehansprache richtete sich US-Präsident Joe Biden auch direkt an die US-Bürgerinnen und -Bürger.