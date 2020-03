Bischof Bätzing Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz

Der Limburger Bischof Georg Bätzing ist neuer Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Bätzing setzte sich am Dienstag bei der Wahl auf der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Mainz durch, wie der Münchner Kardinal und bisherige Vorsitzende Reinhard Marx sagte. Bätzing sagte, es habe ihn "berührt, so großes Vertrauen zu finden in der Bischofskonferenz".

SN/APA (dpa)/Andreas Arnold Georg Bätzing, Bischof von Limburg, neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz