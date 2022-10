Boris Johnson verzichtet auf Comeback

Wer wird der neue Premierminister Großbritanniens? Nach dem Sturz von Liz Truss soll binnen Tagen ein nächster Parteichef feststehen. Rishi Sunak ist der klare Favorit.

Nach vorn gebeugt, den Kopf in die Hände gelegt. So zeigten Fotos Boris Johnson auf seinem Flug zurück aus der Karibik. Der 58-Jährige machte sich in der Nacht zum Samstag auf den Weg zurück nach London, gemeinsam mit seiner Familie. Die Passagiere des Economy-Fluges reagierten überrascht, manche buhten. Als er am Flughafen Gatwick aus dem Flugzeug stieg, winkte er der versammelten Menge zu. Dabei hing sein Hemd aus der Hose, wieder einmal. In Westminster lotete der höchst umstrittene Ex-Premierminister aus, ...