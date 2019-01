Brexit-Chaos geht in die Verlängerung

Die Hoffnungen auf Klarheit haben sich nicht erfüllt. Das britische Unterhaus will den Brexit-Deal nicht. Aber was will es sonst?

Als der Sprecher an diesem historischen Abend das Ergebnis verkündete, ging ein erstauntes Raunen durch die Reihen des ehrwürdigen Parlaments in Westminster. Es wirkte beinahe so, als überrasche die Abgeordneten ihr eigener überwältigender Widerstand. Dabei wettern seit Wochen parteiübergreifend Abgeordnete gegen den zwischen London und Brüssel ausgehandelten Deal. Sie hatten nicht geblufft: 432 Parlamentarier stimmten am Dienstagabend gegen das Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May. Nur 202 Abgeordnete sprachen sich für das Austrittsabkommen aus. Es war eine krachende Niederlage für die Regierung. Und dann kündigte Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn nur Minuten später einen Misstrauensantrag gegen die Regierung an. May zeigte sich in gewohnter Unbeugsamkeit bereit, sich bereits am heutigen Mittwoch dem Votum der Abgeordneten zu stellen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass sie verliert, zu sehr ist die Opposition auf Stimmen aus den konservativen Reihen oder der erzkonservativen nordirischen Unionisten-Partei DUP angewiesen. Und auch wenn May bereits vor Monaten von Parteikollegen als "erledigt" bezeichnet wurde, das Risiko, dass am Ende Corbyn in die Downing Street einziehen könnte, will keiner der May-Kritiker eingehen.