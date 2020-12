Brexit: Hoffnung auf Durchbruch in letzter Minute

Die Gespräche zwischen London und Brüssel befinden sich auf der Zielgeraden. Doch ein Scheitern bleibt möglich und die Uhr tickt.

Eigentlich wollte Michel Barnier am Freitag nach einer anstrengenden Arbeitswoche nach Brüssel zurückkehren. Doch der EU-Chefunterhändler änderte seine Reisepläne, er wird auch am Wochenende in London weilen.

In der britischen Hauptstadt wird noch immer um ein künftiges Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich gerungen. Es handle sich um einen wichtigen Tag, kündigte Barnier also an, nicht zum ersten Mal. Doch die Zeit drängt tatsächlich mehr denn je. Keine vier Wochen vor dem Ende der Übergangsphase ...