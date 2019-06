China investiert in Afrika: Handelspartner oder Kolonialist?

China investiert jährlich Milliarden in Afrika, rund 10.000 Unternehmen sind auf dem Kontinent tätig. In Europa fragt man sich, was dahintersteckt: Ist es ein neuer Kolonialismus oder hilft China der afrikanischen Wirtschaft auf die Beine?

SN/ap Das Zusammenleben zwischen Einheimischen in Afrika und chinesischen Migranten ist nicht immer leicht.