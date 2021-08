China sichert sich bei den Taliban wirtschaftlichen Einfluss

Peking hofft auf Aufträge beim Wiederaufbau Afghanistans. Gleichzeitig wächst die Angst vor islamistischem Terror.

Der Fall Kabuls hat unter der politischen Führung Chinas für Schadenfreude gesorgt. Seit Tagen sind die von der Kommunistischen Partei (KPCh) kontrollierten Medien voll von Artikeln, die das Ende der US-Vorherrschaft ausrufen und Washington als überheblich, ignorant und unzuverlässig darstellen. Die Fehleinschätzung der Amerikaner in Afghanistan scheint genau das zu bestätigen, was die politische Führung in Peking am liebsten wiederholt: Das Ende der USA als Ordnungsmacht sei besiegelt und der Aufstieg Chinas zur neuen Supermacht nur eine Frage der Zeit.

...